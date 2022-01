Tweede Kamer wil zo snel mogelijk in debat over gaswinning in Groningen

nieuws

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk in debat over de gaswinning in Groningen. Een oproep daartoe van Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) konden op een ruime meerderheid rekenen.

Aanleiding voor het debat zijn de recente ontwikkelingen in Groningen. Ruim anderhalve week geleden liet de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok (VVD) weten dat de gaswinning in Groningen dit jaar mogelijk verdubbeld moet worden. Vorige week maandag volgden de lange fysieke en online wachtrijen van mensen die in aanmerking probeerden te komen voor de SNN-subsidie. De ontwikkelingen zorgden er voor dat er afgelopen zaterdag een fakkeltocht werd gehouden in Groningen waar ruim 10.000 mensen op af kwamen.

Sandra Beckerman: “Mensen zijn de vernedering zat”

“Bijna een kwart miljoen deden zaterdag mee aan de fakkeltocht ‘respect voor Groningen”, liet SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman dinsdagmiddag in Den Haag weten. “Tienduizend mensen op straat. Je moet Groningers wel heel erg tergen om ze over te krijgen. Mensen zijn de vernedering zat. Jarenlang wachten op versterking, nu mogelijk de gaskraan weer verder open, en dan die mensonterende situaties waarbij men in de rij moet staan voor wat compensatie.”

“Voorzitter, wij vragen op een zo’n kort mogelijke termijn een debat over Groningen. De minister-president is al tien jaar verantwoordelijk, maar heeft slechts één keer de moeite genomen om naar de Kamer te komen. Daarnaast willen we uiteraard graag in debat met staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw.”

Mark Rutte

Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer steunden het voorstel van Beckerman om in debat te gaan over Groningen. Ook de PvdA had een voorstel ingediend voor een debat. De twee debatten worden nu samengevoegd. Of premier Rutte daar ook bij aanwezig zal zijn, is nog onbekend.

Minister-president Rutte moet wat mij betreft naar de Tweede Kamer komen om ramp aangericht in #Groningen Hij is ruim 10 jaar verantwoordelijk en heeft pas 1 keer de moeite genomen naar een kamerdebat te komen Zojuist steun gekregen #debat op korte termijn #respectvoorGroningen pic.twitter.com/abmw4E7f4d — Sandra Beckerman (@SandraBeckerman) January 18, 2022