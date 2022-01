Twee rijbewijzen ingevorderd binnen half uur bij werkzaamheden ringweg

nieuws

Foto politie.nl

Nog voor 08.00 uur ’s ochtend konden twee automobilisten hun rijbewijs inleveren, omdat ze meer dan vijftig kilometer per uur teveel reden bij werkzaamheden op de zuidelijke ringweg.

Kort voor 07.30 uur schoot de politie voor het eerst raak, toen een bestuurder met 53 km/u overschrijding over de ringweg reed bij de werkzaamheden. De politie hoefde niet lang te wachten op nummer twee, want nog voor 08.00 uur had het verkeersteam van de politie het tweede rijbewijs van de vrijdagochtend in handen.

De rijbewijzen van de hardrijders worden opgestuurd naar de verkeersofficier van justitie. Die zal besluiten of de rijbewijzen worden teruggegeven en wat de boete gaat worden voor de twee hardrijders.