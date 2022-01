Twee miljoen voor UMCG-onderzoek naar inzet AI in zorg

nieuws

Foto: via negativespace.co

Hoogwaardige en betaalbare zorg kan veel baat hebben bij de inzet van kunstmatige intelligentie. Maar omdat het iets ‘ongrijpbaars’ lijkt, roept de inzet van deze techniek veel vragen op. Daarom krijgt een groep wetenschappers, onder leiding van UMCG-onderzoeker Mirjam Plantinga, een subsidie van ruim twee miljoen euro vanuit de Nationale Wetenschapsagenda om hier onderzoek naar te doen.

De wetenschappers gaan specifiek onderzoek doen naar de verantwoorde ontwikkeling en implementatie van artificiële intelligentie (AI) in de zorg. De groep wil specifiek kijken naar manieren waarop voorkomen kan worden dat de inzet van deze vorm van techniek niet ten koste gaat van mensen met een lage ‘sociaaleconomische status’ (SES).

Volgens de onderzoekers is het belangrijk als zorginstellingen AI in willen zetten, dat de twijfels van eindgebruikers over AI-toepassingen weggenomen worden. “Bestaande ongelijkheden op gezondheidsgebied kunnen anders juist toenemen met de introductie en het gebruik van innovatieve gezondheidstechnologieën zoals AI”, zo stellen de onderzoekers. “ Door onderzoek te doen naar culturele, ethische, juridische, sociaal-politieke en psychologische aspecten van het gebruik van AI en door deze kennis te integreren in een AI hulpmiddel zal een bijdrage geleverd worden aan verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI in de Noordelijke regio.”