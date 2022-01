Treinverkeer tussen Groningen en Haren enige tijd gestremd door aanrijding met fiets

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle hebben dinsdagavond te maken gehad met vertraging. Door een aanrijding was er enige tijd geen treinverkeer mogelijk.

De aanrijding vond plaats even na 20.30 uur op station Groningen Europapark. Spoorbeheerder ProRail legde daarop het treinverkeer tussen Haren en Groningen stil. Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl ligt er ter hoogte van perron 4 een halve fiets langs het spoor. “Ik vermoed dat de trein deze heeft aangereden. De trein is vervolgens tot stilstand gekomen, maar kon al snel zijn weg weer vervolgen.”

Hoe de fiets op het spoor terecht is gekomen, is onduidelijk. De verwachting is dat de treinen vanaf 21.00 uur weer volgens de dienstregeling rijden.