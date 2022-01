Trein botst op scootmobiel op spoorwegovergang, omstanders redden opzittende

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het treinverkeer tussen Groningen en Assen heeft zaterdagmiddag enige tijd stilgelegen. Bij Haren was een trein op een scootmobiel gebotst.

De aanrijding vond plaats even na de klok van 15.00 uur ter hoogte van de spoorwegovergang Onnerweg in Haren, op het baanvak tussen Groningen en Assen. Spoorbeheerder ProRail besloot daarop het treinverkeer tussen beide stations stil te leggen. Volgens nieuwsfotograaf Martin Nuver van 112groningen.nl was een trein op de spoorwegovergang in botsing gekomen met een scootmobiel. De scootmobiel was door nog onbekende oorzaak stil komen te staan op de overweg. “Omstanders hebben de persoon op de scootmobiel op tijd in veiligheid kunnen brengen”, vertelt Nuver.

De scootmobiel raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Het treinverkeer werd rond 17.00 uur hervat.