Tot zaterdag af en toe zon, maar ook af en toe regen; volgende week begint bewolkt, maar wel droog

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het weerbeeld voor Groningen blijft kwakkelen voor de komende dagen. De (mot)regen verdwijnt na zaterdag wel, maar bewolking blijft de boventoon voeren. Na het weekend wordt het iets kouder, zo voorspelt OOG-weerman voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis is er vrijdag eerst wat zon, maar neemt de bewolking snel toe en volgt in de middag wat regen. “Het wordt 7 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten”, aldus Kamphuis. “In de nacht is het bewolkt en droog bij 4 graden.”

Voor zaterdag voorspelt Kamphuis een soortgelijk weerbeeld, maar met iets minder regen. “Het bewolkt met kans op een spatje motregen”, aldus de OOG-weerman. De temperaturen liggen op zaterdag en zondag rond de 7 graden. “Zondag is er eerst kans op mist. Verder is het rustig en bewolkt met in de middag kans op een enkele opklaring. Het blijft droog.”

Daarna wordt het in Groningen iets kouder, voorspelt Kamphuis. “Begin volgende week liggen de temperaturen in de nachten rond het vriespunt en ook overdag wordt het wat kouder bij 4 of 5 graden. Verder is er veel bewolking, kans op mist maar ook nu en dan wat zon bij droge condities. Hogedrukgebieden blijven de hele volgende week dominant aanwezig boven de Britse Eilanden wat betekent dat het op een enkel buitje (op donderdag) na droog blijft en de winter op grote afstand.”