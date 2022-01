‘Tot en met weekend bewolkt en droog, daarna regen en kans op hagel’

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende drie dagen blijft het weer boven Groningen voornamelijk bewolkt, maar wel droog en heel af en toe zal ook de zon te zien zijn. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis. Daarna slaat het weer waarschijnlijk om.

Volgens Kamphuis verandert er de komende drie dagen weinig aan het zachte, rustige weer. “Vrijdag blijft het droog en is er veel bewolking, afgewisseld door een enkele opklaring. Het wordt 7 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook zaterdag is het erg zacht bij 10 of 11 graden. Ook dan is het overwegend bewolkt met hier en daar een opklaring, maar het blijft droog. De wind uit het westen tot zuidwesten speelt een hoofdrol en is (vrij) krachtig. Zondag zakt het kwik weer en wordt het 7 graden. De wind neemt af en het is droog en bewolkt.”

Kamphuis stelt dat het daarna waarschijnlijk gedaan is met het zachte weer in onze provincie: “In de nacht van zondag op maandag volgt regen. Maandag vallen er enkele buien, misschien wel met hagel en waait er een gure noordwesten, windkracht 4 tot 5. Het wordt dan 6 graden. Ook de dagen er na blijft het wisselvallig, maar is er wel een einde gekomen aan het rustige en grijze weer.”