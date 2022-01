Torenvalk heeft eigen huis gekregen in het Hunzedal

nieuws

Foto: Andreas Trepte - Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5024397

Het is nog even wachten op wie de eerste bewoner gaat worden, maar het huis is er in ieder geval klaar voor. Het Groninger Landschap heeft afgelopen week een gloednieuwe nestkast geplaatst in het Hunzedal speciaal voor de torenvalk.

Waar de meeste nestkasten in bomen worden opgehangen, staat deze kast op een paal op ongeveer vier meter hoogte. Torenvalkjes bouwen zelf namelijk geen nest maar kiezen bij voorkeur vaak voor een oud kraaiennest als nestplaats. Daarnaast zijn er erg geïnteresseerd in nestkasten waar ze zicht hebben op een open ruimte waar ze kunnen speuren naar voedsel. De torenvalkjes zitten ook veilig in de kast want landschapsbeheerder Jan Beekman van Het Groninger Landschap schrijft dat er anti-kraak middelen zijn gebruikt om de nijlgans geen toegang te bieden.

De torenvalk is eigenlijk het hele jaar actief in Nederland. Ze komen voor op allerlei plaatsen, van weilanden en bosranden tot ook in steden. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren en insecten, bijvoorbeeld muizen.

Nieuwe nestkast geplaatst voor de #torenvalk op #Leinwijk #Hunzedal @GR_Landschap. Met anti-kraak tegen nijlgans. Benieuwd hoe snel het dakloze valkenpaar de kast gaat bezetten. pic.twitter.com/o3Ki1inACl — HGL Jan Beekman (@HGL_JanBeekman) January 27, 2022