Tomas Suslov langer bij FC Groningen

Foto: Sportphotoagency.com *Tomas Suslov* of FC Groningen

Middenvelder Tomas Suslov blijft langer bij FC Groningen. Hij stond tot halverwege 2025 onder contract. Dat is verlengd tot medio 2026.

De 19-jarige Slowaakse international kwam in 2018 over van 1. FC Tatran Presov en heeft zich topt basisspeler ontwikkeld bij FC Groningen.

“Met name dit seizoen heeft Tomas een sterke ontwikkeling doorgemaakt en laten zien over zeer specifieke kwaliteiten te beschikken”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Hij is een speciale speler met een bijzonder spelinzicht, fysiek sterk en behendig aan de bal. Wij zien in Tomas één van onze sterkhouders richting de toekomst en met dit nieuwe contract willen we hem belonen en uitstralen dat we werken aan het langer binden en behouden van onze grootste talenten”.