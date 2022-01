Toch geen ‘ongewenste omgangsvormen’ bij ondernemerschapscentrum RUG

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Hoewel het gedrag van de topman van het Groningen Centre of Entrepreneurship (UGCE) van de Rijksuniversiteit Groningen ‘op gespannen voet stond’ met de gedragscode van de universiteit, blijk uit onderzoek dat er geen sprake is van ‘ongewenste omgangsvormen’ bij het instituut.

Dat blijkt uit een recent onderzoek van Nijhof & Westerhoud, in opdracht van de RUG. De Ukrant kreeg inzicht in dit onderzoek.

Oud-medewerkers van het centrum deden eind juni hun beklag bij het universiteitsmedium. Er zou sprake zijn van intimiderend en agressief gedrag bij het UGCE. Medewerkers zouden worden uitgefoeterd en gepest.

Nijhof & Westerhoud concluderen nu na het houden van twintig interviews, dat het gedrag ‘te licht’ is geweest om er de kwalificatie ‘ongewenste omgangsvormen’ aan te geven. Maar volgens de onderzoekers is het gedrag van de UGCE-voorzitter niet altijd in lijn met de Gedragscode Integriteit van de RUG. Dit gedrag wel degelijk als ongewenst ervaren. De voorzitter is niet altijd bewust geweest van zijn voorbeeldfunctie, concluderen de onderzoekers.