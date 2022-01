Timo Pisart wint Pop Media Prijs 2021

nieuws

Foto via ESNS

Popjournalist Timo Pisart is de winnaar van de Pop Media Prijs 2021. Dat maakte de jury voor de vakprijs vrijdagmiddag bekend op Eurosonic Noorderslag.

“Niemand zat in 2021 zo dicht boven op het popnieuws als hij”, zo stelt de jury in haar rapport over Pisart. “Zijn nieuwsgierigheid beslaat het hele veld.” Daarnaast roemt de jury het ‘bijna kinderlijke enthousiasme’ waarmee Pisart zijn werl deelt met liefhebbers.

De jury, bestaande uit Gijsbert Kamer (popjournalist de Volkskrant – juryvoorzitter), Matthijs van Duijvenbode (muzikant en artiest-manager), Wilbert Mutsaers (Spotify Benelux), Yolanda Ulger (Wildling Marketing & PR) en Atze de Vrieze (VPRO 3voor12), verkoos Pisart boven het boek 50 jaar OOR en Radio DJ Michiel Veenstra (KINK).

Pisart ontvangt met zijn winst een geldbedrag van drieduizend euro.