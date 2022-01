Tijdelijke vergunning voor 150 deelfietsen en extra deelscooters tijdens ‘Operatie Julianaplein’

nieuws

De gemeente breidt het aantal deelfietsen en -scooters tijdelijk uit in de Stad tijdens de ombouw van het Julianaplein. Vanaf 1 februari mogen deelscooteraanbieders Check en Felyx twintig extra voertuigen aanbieden. Daarnaast mag Bird (een wereldwijde verstrekker van elektrische deelfietsen en deelsteps) tijdelijk 150 deelfietsen gaan verhuren in Groningen.

Dat maakte wethouder Philip Broeksma maandagmiddag bekend aan de gemeenteraad.

De extra deelfietsen worden verspreid onder de P+R-locaties in de gemeente (Hoogkerk, Reitdiep, Kardinge, Meerstad en Haren). De tijdelijke vergunning gaat in vanaf dinsdag 1 februari 2022 en duurt tot medio mei (één week na afronding van Operatie Julianaplein).

Operatie Julianaplein heeft volgens Broeksma grote gevolgen voor de bereikbaarheid van Groningen. “De elektrische deelfiets kan een alternatief zijn voor automobilisten om de laatste kilometer(s) op een duurzame, snelle en gezonde manier af te leggen

vanaf het P+R terrein naar hun bestemming”, aldus Broeksma. “Naast deelfietsen kunnen ook deelscooters tegemoet komen aan de aanvullende vervoersvraag vanaf de P+R’s ten tijde van Operatie Julianaplein. Daarom zullen Check en Felyx een tijdelijke vergunning krijgen voor het aanbieden van 20 extra deelscooters.”

Plan om deelfietsen ‘structureel’ te maken

Het gemeentebestuur is bezig met plannen om de deelfietsen structureel toe te laten. In maart wil het college daar nieuwe plannen voor presenteren.

“Er is een verandering van mobiliteit nodig om Groningen ook in de toekomst duurzaam, bereikbaar en aantrekkelijk te houden”, besluit Broeksma. “Daarbij hoort een helder, betaalbaar en gemeente breed deelfietssysteem. De fiets zien wij als de slimste, snelste en meest gezonde manier om je in Groningen te verplaatsen.”