Theater- en bioscoopsector roepen kabinet op om langer open te mogen blijven

De theater- en bioscoopsector roept het kabinet op om bij de aankomende versoepelingen er voor te zorgen dat zij langer open mogen blijven. Dat zegt de sector in een reactie op het OMT-advies dat zaterdag naar buiten werd gebracht.

In dat advies staat dat er verder versoepeld kan worden waarbij de samenleving tot 20.00 uur open kan. Dit zou betekenen dat de horeca en de cultuursector om 20.00 uur de deuren moet sluiten. “Een sluitingstijd van 20.00 uur is feitelijk hetzelfde als een lockdown”, reageert voorzitter Boris van der Ham van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters.

Van der Ham denkt dat het beter is om een sluitingstijd van 22.00 of 23.00 uur te hanteren. ““Zorg ervoor dat er voor die grote sector binnen de cultuur ruimte is om ook echt open te zijn. Anders heb je feitelijk nog steeds een lockdown.” Koninklijke Horeca Nederland, KHN, laat weten blij te zijn met het advies van het OMT. Aan de versoepeling zouden wel strenge voorwaarden zitten als het gebruik van coronatoegangsbewijzen, verplichte zitplaatsen en beperkingen in de bezoekersaantallen.

Of de versoepelingen ook daadwerkelijk groen licht krijgen is aan het kabinet. Vrijdag liet gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) weten niet op de zaken vooruit te willen lopen. Hij liet weten dat men dinsdag met meer duidelijkheid komt op een persconferentie.