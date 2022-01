The Vices wint Cultuurfonds Pop Stipendium 2022

nieuws

Foto: Niels Knelis. Via Prins Bernhard Cultuurfonds

De Groningse band The Vices is de winnaar van het Cultuurfonds Pop Stipendium 2022. Dit werd vrijdag bekendgemaakt tijdens de online editie van Eurosonic Noorderslag.

The Vices krijgt door de winst 10.000 euro van het cultuurfonds. Met dit stipendium beloont het Prins Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een veelbelovende artiest of band.

“The Vices zet dromen om in acties”, aldus het juryrapport. “De band is wars van opportunisme en prestatiedruk en toont een enorme drive. Geen singles maar albums worden uitgebracht, bijna als een filosofisch concept. De laatste jaren zijn grote stappen gezet en creatieve vondsten getoond. Zo wist de band ook tijdens corona op inventieve wijze zichtbaar te blijven en inspiratie te bieden aan anderen”.

Op het Popgala Noord werd The Vices dinsdag ook al uitgeroepen tot beste artiest. Op het Popgala Noord werden de prijzen voor de noord-Nederlandse muziekindustrie uitgereikt.

The Vices is een garage-popband, die in 2019 werd opgericht. De band bestaat uit Floris van Luijtelaar (zang/gitaar), Jonathan Kruizenga (orgel/gitaar), Simon Bleeker (bas) en Mathijs Louwsma (drums).