Teunis Dokter wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen maar harde lockdown werpt hindernissen op

Teunis Dokter wil als onafhankelijk kandidaat meedoen aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen

Teunis Dokter uit Stad wil in maart als onafhankelijk kandidaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De harde lockdown maakt dat echter moeilijk.

Om met een naam op het stembiljet genoemd te worden moeten er bij de gemeente Groningen dertig ondersteuningsverklaringen ingediend worden. Dit betekent dat mensen samen met Dokter een OSV moeten ondertekenen op het Stadhuis. “De harde lockdown waarin we nu verkeren werpt hindernissen op om mee te kunnen doen aan de verkiezingen”, vertelt Dokter. “Er zijn veel minder mensen in de winkelstraten waardoor het lastiger is om mensen te bereiken en om met hen in gesprek te gaan. Voorheen was ik actief binnen de Lijst Sterk, waardoor ik een goed netwerk heb binnen de universiteit. Waar het normaal vrij eenvoudig is om een collegezaal in te lopen en 150 mensen toe te spreken met wat ik van plan ben, gaat dat nu niet, omdat het onderwijs digitaal plaatsvindt.”

“Sinds 2018 plannen om mee te doen aan de verkiezingen”

Het meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is een plan dat Dokter al langer heeft. “Het is in 2018 ontstaan, maar door allerlei persoonlijke omstandigheden kwam het niet eerder van de grond. Tot 2019 was ik student aan de RuG. Tegelijkertijd was ik ondernemer waardoor ik werkweken van vijftig uren maakte. In 2020 kreeg ik te maken met een burn-out, en daarna kwam al snel corona waardoor ik mijn werk kwijtraakte. Ik ben daardoor zelfs een tijdje dakloos geweest. Gelukkig was er een vriendin die mij te hulp schoot en waar ik een jaartje heb mogen schuilen. Sinds december heb ik nu weer een eigen huisje, in de Oosterparkwijk. Mijn spullen heb ik inmiddels geïnstalleerd, en nu is daar weer het plan om mee te doen aan de verkiezingen.”

“Geen goede match”

Aan de komende verkiezingen doen partijen in alle kleuren en smaken mee. Waarom sluit Dokter zich niet aan bij een bestaande partij? “Als onafhankelijk kandidaat sta ik open voor samenwerking. En natuurlijk, ik heb rondgekeken bij andere partijen. Maar ik heb geen goede match kunnen vinden. En dan blijft er maar één optie over, door als onafhankelijk kandidaat mee te gaan doen.”

“Gebalanceerd programma”

De standpunten van Dokter zijn divers: “Zelf ben ik erg creatief en zelfbewust waarbij gelukkig zijn in het leven voor mij belangrijk is. Ik vind dat de politiek een middel moet zijn om het geluk van de mens te ondersteunen. En dat resulteert in een gebalanceerd programma. Bijvoorbeeld in het verbeteren van de sociale zekerheid en een eenmalige belastingverlaging in 2023. Daarnaast moet er een noodkrediet voor daklozen opgezet worden waarmee dakloosheid voorkomen moet worden. Een betere begeleiding naar werk, naar kansrijke beroepen als schilders en timmermannen. De gemeente moet aan de slag met een visieplan voor het primair- en voortgezet onderwijs, waarbij er niet gewacht moet worden op Den Haag. Er moet een nieuwe A7 aangelegd worden tussen Eelde en Haren waardoor er minder verkeer, en minder vrachtverkeer, via de zuidelijke ringweg gaat rijden. En de inkomsten van de parkeergelden moeten gebruikt worden voor het maken van nieuwe parkeerplekken in de wijken.”

“Eén of twee zetels moet haalbaar zijn”

Dertig ondersteuningsverklaringen dus. “Ik heb er op dit moment eentje binnen. Dat klinkt heel weinig, maar ik ben vandaag net begonnen . De komende dagen ga ik al mijn vrienden en kennissen aanschrijven, maar wellicht dat andere mensen mij ook wel willen helpen. Op mijn website kan men meer informatie vinden hoe men mij kan helpen bij het verkrijgen van een ondersteuningsverklaring.” En als het dan lukt, hoe gaan de verkiezingen in maart vervolgens verlopen? “Ik denk dat het heel spannend gaat worden. Ik heb mijn standpunten voorgelegd aan verschillende mensen, en ik heb daar positieve feedback op mogen krijgen. Ik denk dat een zetel, misschien twee zetels, haalbaar moet zijn.”

Meer informatie over het plan van Teunis Dokter vind je op deze website.