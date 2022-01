Supermarkten willen dat regels voor quarantaine versoepeld worden: “Lege schappen dreigen”

nieuws

Archieffoto. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De regels voor quarantaine moeten verder versoepeld worden voor supermarkten. Dat zegt brancheorganisatie CBL woensdag.

Volgens CBL dreigen er zonder versoepelingen lege schappen. Supermarkten zouden steeds meer moeite hebben om de roosters rond te krijgen omdat veel mensen thuis in quarantaine zitten. Vorige week werden de quarantaineregels al versoepeld. Sinds afgelopen vrijdag hoef je niet meer in quarantaine als je een huisgenoot of nauw contact hebt met corona, als je ten minste een week geleden een boosterprik hebt gekregen of de afgelopen acht weken positief bent getest en geen klachten hebt.

De supermarkten stellen nu voor dat medewerkers die geen klachten hebben niet in quarantaine hoeven, dus ook als ze ongevaccineerd of niet geboosterd zijn. Het kabinet heeft vorige week laten weten dat er gewerkt wordt aan specifieke quarantaineregels voor cruciale beroepen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werken in noodzakelijke processen in de voedselketen. Wat de regels worden is nog onduidelijk.