Subsidieplafond bevingsschade voor middernacht bereikt

nieuws

Foto: Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen

Het subsidieplafond voor de bevingsschade is maandag voor middernacht bereikt. Het loket om een aanvraag in te dienen sluit om 00.00 uur.

De subsidieronde voor het verduurzamen en repareren van woningen in het aardbevingsgebied startte maandagochtend. Het gaat om een tweede en tevens laatste subsidieronde waar 220 miljoen euro voor beschikbaar is. De hele dag hebben mensen in het gebied geprobeerd om aanspraak te maken op de subsidie. Bij gemeentekantoren leidde het tot lange rijen, en ook online was het druk.

In het tweede deel van de avond liet de SNN weten dat er nog altijd vele duizenden mensen in de digitale wachtrij staan, terwijl het subsidieplafond nagenoeg bereikt was. De nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief (D66) liet maandag na de eerste ministerraad weten dat hij wil gaan kijken of er extra geld beschikbaar kan worden gesteld.