Studentenorganisaties blij met fysiek onderwijs: “Veel is deze dagen nog wel online”

Foto: Sicco haring

Studentenorganisaties in Groningen reageren verheugd op het nieuws dat er vanaf maandag weer fysiek onderwijs mogelijk is op het mbo, hbo en universiteit. Hoewel er deze week nog wel veel online onderwijs wordt gegeven.

Afgelopen vrijdag maakte premier Mark Rutte (VVD) bekend dat het volledige onderwijs weer open gaat. Vier weken geleden belandde Nederland in een harde lockdown waarbij het onderwijs ook werd gesloten. Waar vorige week het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs de deuren weer mochten openen, is het maandag de beurt aan de rest.”

HSV: “Vanuit mentaal oogpunt is dit heel belangrijk”

“Ik heb afgelopen vrijdag wel een heel klein beetje staan te juichen”, vertelt fractievoorzitter Sander van der Dussen van de Hanze Studentenbelangen Vereniging. “Vanuit mentaal oogpunt gezien is dit heel belangrijk. Als verenigingen hebben we een meldpunt waar studenten zich kunnen melden wanneer ze problemen ervaren door de lockdown. De verhalen die daar binnen komen zijn echt shockerend. De gevolgen van alleen maar beeldscherm-onderwijs begonnen echt een probleem te worden.”

Maar Van der Dussen wil wel een duidelijke komma plaatsen: “Kijk, het is goed dat het open gaat. De sociale contacten, elkaar in de ogen kunnen kijken. Maar het virus is er nog steeds. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk om ook oog te hebben voor studenten die juist nu misschien niet zo goed durven om naar de colleges te komen. Voor studenten die echt niet willen, om welke reden dan ook, moet een passende oplossing gevonden worden. Iedereen verdient een eerlijke kans.”

Ondanks dat het onderwijs maandag open ging was het op de Zernike Campus nog rustig. “Woensdag is de eerste officiële lesdag van dit nieuwe jaar. De Hanzehogeschool heeft gezegd, laten we eerst even goed kijken naar wat er nu precies besloten is en hoe we dat in kunnen vullen. Daarom is het onderwijs maandag en dinsdag nog online. Maar dat we elkaar vanaf woensdag weer meer gaan zien, dat is heel prettig.”

GSb: “Heel fijn dat de RuG besloten heeft tot een derde herkansingsmogelijkheid”

Ook op de Rijksuniversiteit Groningen, RuG, maandag geen drommen studenten. “Op de RuG heeft een groot deel van de studenten deze week een tentamenweek”, vertelt Leon van der Deure van de Groninger Studentenbond, GSb. “Ik geloof dat alleen de faculteit Religiewetenschappen en Theologie deze week colleges heeft, maar die vinden nog online plaats. Over die tentamens gesproken, we zijn heel blij dat de RuG besloten heeft tot een derde herkansingsmogelijkheid. Normaal mag je een tentamen twee keer herkansen, maar als je nu door quarantaine of een positieve test een herkansing mist, dan heb je per definitie nog steeds twee kansen. Dat is heel mooi.”

Ook Van der Deure is blij dat het onderwijs weer open is, maar plaatst tegelijkertijd een komma. “Toen ik de persconferentie zag was ik blij maar had ik ook een dubbel gevoel. Want er zijn ook zorgen over de veiligheid. Het is daarom belangrijk dat de RuG maar ook de Hanze het onderwijs zo toegankelijk mogelijk maakt, bijvoorbeeld door hybride-vormen.”

Mondkapjes

Ondanks dat het onderwijs weer open is gelden er wel verschillende maatregelen. Zo moeten er tijdens bewegingen en tijdens colleges mondkapjes gedragen worden. “Dat is niet ideaal”, vertelt Van der Dussen. “Je mist de gezichtsmimiek. Je mist een deel van de communicatie. Maar ondertussen denk ik wel dat het goed en belangrijk is dat het gedragen wordt.”