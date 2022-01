Studenten Vindicat planten bomen in bos Paraguay: “Bomen compenseren 42.000 gereden kilometers”

nieuws

Foto: J.M.Garg - Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7174832

Eerstejaars van de studentenvereniging Vindicat hebben er voor gezorgd dat de afgelopen periode 125 nieuwe bomen zijn geplant in een bos in Paraguay.

Het planten maakt deel uit van een eigen Vindicat Bos. “Ieder lid doneert als onderdeel van zijn of haar inschrijving bij Vindicat 5 euro aan ons eigen bos”, schrijft de vereniging op haar website. “Het geld dat hiermee wordt opgehaald wordt geïnvesteerd in Project Corekees. In het kader daarvan zijn er dit jaar 125 nieuwe bomen geplant. Hiermee is onze eigen introductietijd dus ook volledig CO₂ gecompenseerd.”

Pongamiabomen

De 125 bomen die een plekje hebben gekregen zijn zogeheten Pongamiabomen. Ze zijn geplant in natuurgebieden die langer dan tien jaar geleden ontbost zijn. “Eén boom haalt jaarlijks 44kg CO₂ uit de lucht. Dat staat gelijk aan 338 km rijden met de auto. De bomen die jaarlichting 2021 hebben geplant compenseren jaarlijks dus ruim 42.000 gereden kilometers.”

De Pongamiabomen hebben een levensduur van twintig jaar en maken noten aan waar biodiesel van gemaakt kan worden. De biodiesel wordt verkocht aan externen. Met de winst wordt weer geïnvesteerd in nieuwe bomen. Dit betekent dat er per jaar ongeveer acht extra bomen geplant kunnen worden.