Streep door topduel Lycurgus door coronabesmettingen bij tegenstander

sport

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Volleybalclubs Amysoft Lycurgus uit Groningen en Draisma Dynamo uit Apeldoorn zullen zaterdagavond niet tegen elkaar spelen in het Alfa-college Sportcentrum. Bij tegenstander Dynamo zijn diverse coronabesmettingen geconstateerd en zitten diverse spelers in quarantaine, waardoor er te weinig spelers beschikbaar zijn.

In totaal hebben de Apeldoorners slechts vijf spelers die mee zouden kunnen doen in Groningen. Daarom heeft de club uitstel aangevraagd bij de Nederlandse volleybalbond (NeVoBo).

“We waren er klaar voor en hadden er zin in, maar het is de realiteit van nu”, aldus Lycurgus-coach Arjan Taaij. “Het is niet ideaal en het kan invloed gaan hebben op het competitieverloop. We moeten maar zien hoe het de komende weken gaat.”

Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor het duel. De volgende competitiewedstrijd voor Amysoft Lycurgus is nu volgende week zaterdag, met een uitwedstrijd tegen Sliedrecht Sport.