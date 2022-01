‘Straks weet de kassière dat ik geen geld heb!’

Blijft de Voedselbank in Ulgersmaborg nog wel de voedselbank zoals we het kennen? De gemeente heeft de Voedselbank gevraagd om te onderzoeken of cliënten geïnteresseerd zijn in een soort pinpas waar dan geld op staat en waarmee mensen dan gewoon naar de supermarkt kunnen.

‘Landelijk is het een experiment in Rotterdam waar mensen door middel van een pinpas boodschappen bij de Jumbo kunnen doen. Dat is dan een vast bedrag in de week en er kan geen alcohol van worden gekocht. Samen met de gemeente zijn we aan het uitzoeken of we dat hier ook zouden kunnen doen.’ vertelt bestuursvoorzitter van de Voedselbank Maria Jongmsa.

Dat dit dan het einde van de Voedselbank zou betekenen zoals iedereen die kent is volgens Jongsma geen probleem: ‘Wij zijn er niet voor onszelf. Wij, het bestuur en de vrijwilligers, hebben het hier naar ons zin maar we zijn er voor onze klanten. Als onze klanten meer keuzevrijheid en makkelijker boodschappen kunnen doen zijn wij daar altijd voor.’

Maar zo ver is het nog lang niet. Jongsma ziet nadelen aan het plan en ook niet alle cliënten van de Voedselbank zien de pinpas zitten: ‘Ik had verwacht dat 100% van onze cliënten ‘Ja!’ zou zeggen op de pinpas maar dat is niet zo. Ze zijn bang dat wanneer ze naar de supermarkt gaan, dat de kassière dan kan zien dat ze geen geld hebben. Ook zijn onze cliënten bang dat ze misschien minder krijgen dan bij ons.’ Volgens Jongsma hebben de cliënten van de Voedselbank ook aangegeven de vrijwilligers van de Voedselbank te gaan missen.

Direct inschrijven

De Voedselbank heeft de afgelopen maanden trouwens niet stil gezeten. Voorheen moest men om gebruik te mogen maken van de Voedselbank, via een hulporganisatie worden doorverwezen. Dit is nu anders: je kunt je nu rechtstreeks aanmelden. Volgens Jongsma was dit hard nodig: ‘We hebben gemerkt dat sinds de coronacrisis de aanmeldingen bij de Voedselbank, enorm zijn teruggelopen. In 2020 hadden we 750 klanten en dat zijn er nu nog 450. Hulporganisaties zijn minder makkelijk te bereiken en daarom willen we gewoon onze drempel verlagen zodat mensen die onze hulp nodig hebben, gewoon gaan aankloppen!’.