Steeds meer ondernemers willen zaterdag de deuren openen

Meer dan tachtig ondernemers in de Groninger binnenstad openen zaterdag de deuren uit protest tegen de lockdown en gedwongen winkelsluiting. Dat meldt de Groninger Internet Courant.

Het gaat om winkels, kapsalons en horecazaken. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een ludiek en vriendelijk protest. “Het water staat niet alleen ons, maar alle ondernemers aan de lippen. Er is geen steun, geen inkomen in de winkel, geen inkomen privé en de schulden lopen alleen maar verder op”, aldus Nienke Kloosterman van Diezijner aan de Zwanestraat in gesprek met de GIC.

De initiatiefnemers hebben de actie bij de gemeente aangemeld als demonstratie. De vraag of de gemeente gaat handhaven is onder meer afhankelijk van de resultaten van het Veiligheidsberaad en het nieuwe kabinetsbesluit. Dat wordt vrijdag om 19.00 bekendgemaakt door minister-president Mark Rutte. In veel steden openen ondernemers zaterdag de deuren van hun winkel.