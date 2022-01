Steeds meer Groningse meisjes doen eindexamen in technische vakken

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de provincie en gemeente Groningen doen steeds meer meisjes eindexamen in een bètaprofiel. Dat blijkt uit onderzoek van online opleidingsinstituut Laudus op basis van data van DUO.

Vorig jaar had 31,8 procent van de vrouwelijke eindexamenkandidaten in onze provincie een technisch vakkenpakket met natuurkunde, scheikunde of techniek. In de gemeente Groningen gaat het zelfs om 37,4 procent. Dit is een flinke toename ten opzichte van vijf jaar eerder. Ook bij de jongens nam de interesse in technische vakken toe, maar wel minder sterk.

Dat meer dan één op de drie Groningse meisjes een bètaprofiel kiest, is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 27,4 procent. De toename is een positieve ontwikkeling, omdat er een tekort is aan mensen met technische vaardigheden.