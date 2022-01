Statenfracties GroenLinks en PvhN bezorgd over komst van datacenters

nieuws

Impressie: Team4 Architecten

De Statenfracties van GroenLinks en Partij voor het Noorden maken zich zorgen over het enthousiasme van de NOM en Seaports over datacenters.

Uit een artikel in het Financieel Dagblad bleek dat Groningen Seaports en de NOM warm open staan voor de vestiging van meerdere grootschalige datacenters in het Noorden. De directeur van Seaports denkt dat over enkele jaren naast het datacenter van Google meerdere centers in de Eemshaven staan.

Datacenters verbruiken veel energie, produceren veel warmte en leveren weinig lokale werkgelegenheid op. En dat terwijl we in Groningen veel moeite doen om over te stappen naar een volledig groene energievoorziening. GroenLinks en partij voor het Noorden vinden het merkwaardig dat de politiek het probleem negeert, vandaar de vragen aan het Provinciebestuur.