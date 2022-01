VVD: ‘Horeca vanaf dit weekend weer open, ook cultuur- en evenementensector weer opstarten’

nieuws

Madà Miesen- Foto: VVD Groningen

Naast de geplande versoepeling voor de detailhandel wil de Groninger Statenfractie van de VVD dat ook de cultuur-, horeca en evenementensector weer open kunnen. “Het is tijd om te kijken wat er wél kan en wel zo snel mogelijk”, stelt VVD-Statenlid Madà Miesen.

“Wij snappen dat we met zijn allen nog steeds onder druk staan, dat we onzeker zijn over nieuwe coronavarianten en de consequenties voor de zorg nog niet duidelijk zijn de komende weken. We

hebben dus maatregelen nodig en moeten voorzichtig zijn met de versoepelingen.”, vervolgt Miesen. “Maar we hebben ook perspectief nodig. Corona blijft nog wel een tijdje en er is dus ook structureel perspectief nodig.”

In ieder geval moet de horeca weer open en wel vanaf dit weekend, aldus Miesen: “Koninklijke Horeca Nederland heeft met de sector een uitstekende routekaart gemaakt waarmee men veilig

weer onze inwoners een leuke avond kan bezorgen. De sector heeft ook bewezen de maatregelen prima te kunnen handhaven.” Ook de cultuur- en evenementensector moet weer opstarten, zo stelt Miesen, want ‘ook zij moeten een goede boterham kunnen blijven verdienen’: “De sector heeft uitgebreid meegewerkt en geëxperimenteerd in de Fieldlabs en bewezen dat het prima mogelijk is

om evenementen op een verantwoorde manier vorm te geven.”