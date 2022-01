CDA wil druk opvoeren op Den Haag rond sluiting kinderhartcentrum

nieuws

Foto via UMCG

Oud-minister van Volkgezondheid Hugo de Jonge heeft nooit onderzocht welke impact het verdwijnen van het kinderhartcentrum heeft op andere zorg en specialismen in het UMCG en de rest van Noord-Nederland. Dat stelt de Statenfractie van het CDA in Groningen. De fractie wil daarom afdwingen dat hier alsnog breed en onafhankelijk onderzoek naar gedaan wordt.

“Uit de brieven van de minister blijkt niet dat is onderzocht welke impact het verdwijnen van het kinderhartcentrum kan hebben op andere zorg en specialismen in het UMCG en de rest van Noord-Nederland”, aldus fractievoorzitter Robert de Wit. “Voor de Tweede Kamer overgaat tot besluitvorming is zo’n impactanalyse wat ons betreft noodzakelijk.”

De CDA fractie wil daarom dat de Tweede Kamer, nog voor dat definitief wordt besloten om het kinderhartcentrum wel of niet sluiten, een zogenaamde ‘impactanalyse’ wordt gedaan. Daarin moeten de effecten die de sluiting heeft voor de zorg in Noord-Nederland en in het bijzonder voor de zorg in het UMCG duidelijk worden, zo stelt De Wit: “Net als bij het bestrijden van corona moet je niet alleen naar de ziekte kijken, maar ook naar alle andere gevolgen van de maatregelen die je neemt. Dat is in onze ogen nog onvoldoende gebeurd.”

De Statenfractie heeft inmiddels een debat aangevraagd in de Provinciale Staten. De fractie wil dat het provinciebestuur de druk richting politiek Den Haag opvoert rond de kwestie. Want als het de Tweede Kamer niet lukt om extra onderzoek af te dwingen, kan het provinciebestuur dat volgens het CDA misschien wel.