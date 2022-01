Stadspartij: ‘College moet met vuist op tafel slaan naar Vijlfbrief’

nieuws

Amrut Sijbolts - Foto via Gemeente Groningen

Alles over het bezoek van Staatssecretaris Vijlbrief aan Groningen moet naar buiten gebracht worden, zonder achterkamertjespolitiek. Want als in Den Haag nu nog niet doorgedrongen hoe ernstig de situatie hier is. dan is de Fakkeltocht van afgelopen zaterdag volgens de ‘Stadspartij 100% voor Groningen’ voor niets geweest.

De fractie eist daarom dat het college uitleg geeft over het bezoek van Staatssecretaris Vijlbrief aan Groningen. “Waarover is gesproken? Welke toezeggingen heeft Vijlbrief gedaan? Zijn er vervolgafspraken gemaakt? Zijn er toezeggingen gedaan of worden eerdere besluiten teruggedraaid?”, wil fractievoorzitter Amrut Sijbolts weten van het gemeentebestuur. “Ik vraag mij af of het college ons kan verzekeren dat de Fakkeltocht van afgelopen zaterdag niet voor niks is geweest. Met andere woorden of het in Den Haag nu eindelijk is doorgedrongen hoe ernstig de situatie hier is.”

Daarnaast hoopt de Stadspartij dat het college zich in wil zetten voor een lobby om per direct tien procent van alle aardgasbaten (zo’n 40 miljard euro) in een subsidiepot voor Groningen te storten. Gemeenten en provincie moeten vervolgens zelf kunnen bepalen wat met dat geld gebeurt, stelt Sijbolts: “En dat wij, de gemeenten en de provincie, daar zelf over kunnen beschikken en bepalen waar het geld heen moet. Dus college, ga aan de slag. Sla met de vuist op tafel en geef een sterk signaal af naar de heer Vijlbrief en de rest van het Randstad-kabinet!”