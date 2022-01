Stadspark krijgt dit jaar nog een skatepark: “De locatie is super”

In het Stadspark moet dit jaar nog een skatepark komen. Rollend Groningen, een organisatie die zich inzet voor betere skatevoorzieningen in de stad, is blij met die plannen.

Het skatepark moet op de parkeerplaats tegenover de drafbaan komen. Het is de bedoeling dat de eerste helft dit jaar klaar is en de rest in 2023. De gemeente is al langer op zoek naar een locatie voor een skatepark, omdat er nu te weinig zijn voor het aantal skaters. “We zijn heel blij. We zijn er natuurlijk lang mee bezig geweest, maar het is mooi om te zien dat we nu goede stappen maken,” zegt Bram Roenhorst van Rollend Groningen. “Deze locatie is super. Een parkomgeving leent zich goed voor een skatepark, omdat veel mensen voorbij komen lopen, mensen kunnen hier even zitten en kijken.”

Er moet nog een ontwerp voor het skatepark gemaakt worden. Roenhorst wil vooral dat het gebruikt kan worden door beginners en ervaren skaters. “We hebben bijvoorbeeld Daniël Moragues uit Groningen die recent Nederlands kampioen is geworden. Daar zijn we natuurlijk heel trots op. Hij en ander aanstormend talent moet ook plek hebben waar ze op niveau kunnen skaten. Dat hopen we hier te realiseren.”