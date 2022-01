Stadse muzikant Blanks wint 10.000 euro bij Music Moves Europe Awards

nieuws

Foto: Ben Houdijk

Meskerem Mees (uit Belgie) heeft de prestigieuze Grand Jury Prize gewonnen en Ladaniva (uit Armenie) sleepte de Public Choice Award in de wacht tijdens de Music Moves Europe Awards op Eurosonic Noorderslag. Ook aan poptalent Blanks uit Groningen kwam een prijs ter waarde van tienduizend euro ten dele.

Naast Blanks (echte naam Simon de Wit) kregen ook Denise Chaila (Ierland), ДEVA (Hongarije), Mezerg (Frankrijk) en Alina Pash (Oekraine) donderdagavond een Music Moves Europe Award uitgereikt. “Super catchy en erg knap gedaan, met een echo van de synthpop uit de jaren ’80”, zo schrijft de jury in haar oordeel over Blanks. “Niet alleen technisch bijzonder, maar ook een getalenteerde songwriter.”

Blanks en de vier andere winnaars krijgen allemaal tienduizend euro en’ ‘business education day’ aangeboden, waar ze de kneepjes van het vak en de ins en outs van de muziekindustrie leren. De winnaar van de Grand Jury Award (Meskerem Mees) wint ook tienduizend euro, plus een ‘green touring voucher’ ter waarde van vijfduizend euro.

De Music Moves Europe Awards is een prijs van de Europese Unie voor pop- en hedendaagse muziek. In totaal waren er vijftien genomineerden. Het doel van de prijs is om opkomende Europese artiesten te steunen in de ontwikkeling van hun internationale carrières. In het verleden werd de prijs onder andere gewonnen door Adele, Mumford & Sons en Inhaler. Vorig jaar ging de prijs naar Alyona Alyona.