Stadse filmmaker maakt film over psychoses om ze bespreekbaar te maken en start crowdfundingsactie

Filmmaker Roman Hageman (r) bij opnames van een eerder uitgebrachte film. Foto: eigen foto

Koortsdroom. Dat is de titel van een nog te realiseren film van de Stadse filmmaker Roman Hageman. Het doel? Het stigma over psychoses doorbreken. Om de film uit te kunnen brengen is een crowdfundingsactie gestart.

Hoi Roman! Hoe ben je op het idee gekomen om juist een film te maken over psychoses?

“Het is een project waar ik al heel lang mee bezig ben. In de eerste maanden van 2020, de coronacrisis was toen net begonnen, kwam een vriend van mij in een psychose terecht, terwijl ik er bij was. Dat heeft een enorme impact op mij gehad, ook omdat ik niet wist hoe ik moest handelen. Gelukkig gaat het nu veel beter met hem, maar in de gesprekken heb ik later wel begrepen dat hij er niet open over kan praten. Het stigma dat over psychoses heerst is heel groot. Daar wil ik iets aan doen.”

Je wilt een film maken om het thema bespreekbaar te maken …

“Ja. Ik denk dat het belangrijk is om hier meer inzicht en er meer begrip voor te kweken, zeker in deze tijd waarin veel mensen het behoorlijk zwaar hebben. Toen het project concreet werd, heb ik contact gezocht met het Filmcollectief Groningen. Zij hebben mij ontzettend geholpen door de productie op zich te nemen. Daar hoort ook het financiële aspect bij. Dat is niet het leukste onderdeel, maar wel een belangrijk onderdeel. Het aanvragen van subsidies en het werven van fondsen. Inmiddels zitten we in de laatste fase waarbij er een crowdfundingsactie is opgestart. Afgelopen week is deze online gegaan en in een paar dagen tijd hebben we al 1.500 euro opgehaald. Het streefbedrag staat op 5.000 euro. Dus dat gaat goed, maar we hebben nog wel een weg te gaan.”

Kun je uitleggen waarom het maken van deze film zoveel geld kost?

“Het maken van deze film is voor mij ontzettend spannend en eervol. Ik vind het heel belangrijk dat ik dat goed in beeld ga brengen. De afgelopen periode heb ik veel gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld psychologen, psychiaters en patiënten. Ik heb geleerd dat een psychose uit hele complexe emoties bestaat, die door iedereen anders ervaren wordt. Dat betekent dat ik als filmmaker het dus op een hele eigen manier creatief kan invullen. Maar het moet wel goed. Daarom gaat er gewerkt worden met een professionele crew en met mensen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van montage en sounddesign. Zulke mensen kosten geld. En dat geldt ook voor de hoofdrolspelers. Wat ik wil doen moet goed en waardig zijn. Om die reden heb ik het script ook laten lezen door mensen uit het veld, zodat ik weet dat wat we maken ook goed is.”

Nu zullen mensen denken, leuk een film. Maar hoe wil je het stigma doorbreken?

“Ik heb in de voorbereiding contact gezocht met ‘Up To Us’. Dat is een jongerenorganisatie. In samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool en Jimmy’s gaat er een workshop ontwikkeld worden waarbij Koortsdroom gebruikt gaat worden als ijsbreker. Een workshop die praten over dit onderwerp mogelijk maakt. Het gebeurt nog veel te vaak dat mensen met een psychose over één kam worden geschoren. Terwijl dat niet goed is. En ook het maatschappelijk effect. Met mijn vriend gaat het inmiddels veel beter. Maar je ziet dat mensen met een psychose toch vaak een stempel houden.”

Wanneer ben je van plan om de film te gaan draaien?

“Dat is afhankelijk van de coronacrisis. Maar de bedoeling is dat we in maart het verhaal gaan filmen. Het hele plan ligt eigenlijk al helemaal klaar. Later dit jaar moet de film dan worden uitgebracht.” Hageman heeft de afgelopen jaren verschillende films op het witte doek gebracht. Vorig jaar maakte hij de film ‘Scheur’, waarmee hij de mentale problemen veroorzaakt door aardbevingen bespreekbaar wilde maken.

De crowdfundingsactie is te vinden op deze pagina.