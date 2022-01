Stadsbestuur ziet verbod op verkoop levende kreeften wel zitten maar wacht rechtszaak af

nieuws

Het Stadsbestuur ziet een verbod op de verkoop van levende kreeften en krabben wel zitten. Dat bleek woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De fractie van de Partij voor de Dieren diende een motie in om een verbod in te stellen. De motie werd uiteindelijk ingetrokken omdat er op dit moment een rechtszaak over het onderwerp plaatsvindt in Amsterdam. Desalniettemin liet wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) weten wel iets in het plan te zien. Maar ze wil voorlopig een slag om de arm houden. In Amsterdam heeft de gemeente aldaar een vergelijkbaar besluit genomen, maar tegen dit besluit zijn tegenstanders een rechtszaak begonnen. Jongman wil eerst afwachten of het verbod tijdens de rechtszaak overeind blijft, voor er in Groningen een verbod gaat worden ingesteld.

Wel liet Jongman doorschemeren dat er nog wel wat haken en ogen zijn. Als het om het welzijn van dieren gaat is namelijk de Rijksoverheid verantwoordelijk. De gemeenten hebben geen bevoegdheden om aanvullende eisen te stellen.