Stadsbestuur komt in actie voor echtpaar Engelbert: “Riolering wordt donderdag gerepareerd”

Foto: Pixabay

Het Stadsbestuur heeft woensdag direct actie ondernomen nadat verschillende media een bericht brachten over een echtpaar in Engelbert dat geen gebruik meer kan maken van het toilet. Het boerderijtje waar in ze wonen is door aardbevingen zwaar beschadigd geraakt.

Om de boerderij heen staan vanwege de staat van het gebouw hekken. Hierdoor kan de kapotte riolering niet gemaakt worden en moeten de beide bejaarde bewoners hun behoeftes doen op dixi-toilet, dat in een bouwvallige schuur staat. “We hebben het over een penibele situatie”, reageert wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) nadat verschillende politieke partijen het Stadsbestuur om opheldering hebben gebracht. “Als Stadsbestuur hebben we ons de vragen gesteld, wat is er aan de hand, wat kunnen we doen en wat willen we doen. Er is afgesproken dat dit probleem op de korte termijn aangepakt gaat worden.”

Van der Schaaf: “Huidige situatie is onaanvaardbaar”

Van der Schaaf spreekt van een lastige situatie: “Het gaat om een monumentaal pand dat door aardbevingen schade heeft opgelopen. Ik heb begrepen dat de bewoners in de clinch liggen met het IMG en de NCG en dat er discussie is over een lopend rapport. Als College van B&W vinden we de huidige situatie onaanvaardbaar. We hebben vanochtend contact gehad met de bewoners en we hebben het bedrijfsbureau de opdracht gegeven om in gesprek te gaan. Dit resulteert erin dat er morgenochtend gestart wordt met de werkzaamheden om het riool te herstellen, zodat de bewoners weer zo snel mogelijk van hun eigen toilet gebruik kunnen gaan maken.”

D66: “Hoe komt het dat het IMG en NCG dit niet voor elkaar hebben gekregen?”

Raadslid Sander Claassen van D66: “Complimenten aan het Stadsbestuur en uitstekend dat het zo snel wordt opgepakt. Maar hoe komt het dat het IMG en het NCG dit zelf niet voor elkaar hebben gekregen? En wat betreft de werkzaamheden, ik neem aan dat wij als gemeente straks niet de rekening voor de ze werkzaamheden krijgen gepresenteerd?”

Van der Schaaf: “Op dit adres speelt veel meer”

Wethouder Van der Schaaf: “Weet u, ik vind er ook van alles van. We hebben voorgesteld om te kijken naar een oplossing en de komende tijd gaan we in gesprek hoe we zulke situaties in de toekomst kunnen voorkomen. Wat wel duidelijk moet zijn is dat op dit adres veel meer speelt. En de rekening, daar gaan we geen probleem voor de bewoners van maken. Dat gaan we onderling oplossen. De kosten zijn relatief klein.”