Stadsbestuur doet ultieme poging om Museumtechnische Werken te redden

Foto: Danja de Jonckheere

Het Stadsbestuur doet een ultieme poging om Ateliers Museumtechnische Werken, MTW, te redden. Dat liet het Stadsbestuur woensdag weten tijdens de Politieke Woensdag.

In december liet MTW weten dat men de deuren gaat sluiten vanwege structurele tekorten op de begroting. Het bedrijf denkt dat een duurzame gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is na jaren interen op de reserves. Het bedrijf werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (op het gebied van re-integratie) en werd hard geraakt door de invoering van de Participatiewet. Daardoor kwam er structureel te weinig geld binnen vanuit de gemeente. De Stadspartij 100% voor Groningen, ChristenUnie, D66 en PvdA lieten de afgelopen week weten dat MTW behouden moet blijven.

Wethouder Bloemhoff: “Ultieme poging”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) over het museum: “De insteek van het College van B&W is om een ultieme poging te ondernemen om het museum te redden. We kijken nu met verschillende partijen of zij het museum over willen nemen. Twee partijen zijn inmiddels afgevallen, met een derde partij vindt deze week nog een gesprek plaats.”

“Eenmalig budget beschikbaar stellen”

“Als Stadsbestuur willen we ook eenmalig een budget beschikbaar stellen waarmee de activiteiten voortgezet worden. Dit biedt meer tijd en ruimte hoe de toekomst er uit gaat zien. Wat betreft de communicatie in de afgelopen periode. Vanuit de gemeente gezien vinden we dat dit beter had gemoete en ook beter had gekund. Wij waarderen het MTW zeer, en daarom willen we deze ultieme poging ook doen. Wij houden u op de hoogte.”

Raadslid Jan Pieter Loopstra van de PvdA: “We zijn erg blij met wat de wethouder zegt. Wij hopen dat de reddingspoging gaat slagen.”