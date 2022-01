Stadjer (31) aangehouden voor bezit en afsteken ‘zwaar en gevaarlijk’ vuurwerk

nieuws

Foto: Wijkagenten Paddepoel en Zernike via Twitter

Een 31-jarige man uit Groningen kon het ook in dagen na de jaarwisseling niet laten om door te gaan met het afsteken van verboden vuurwerk. De wijkagenten voor Paddepoel en Zernike vonden het nu wel genoeg en besloten hem daarom aan te houden.

Met hulp van agenten uit Selwerd werd de Stadjer ingesloten en werden meerdere stukken professioneel gevaarlijk vuurwerk in beslag genomen. Het onderzoek naar de Stadjer is nog in volle gang.

Met de actie hopen de wijkagenten een signaal af te geven aan de buurt, waar ook in de dagen na de jaarwisseling nog steeds zwaar, gevaarlijk en bovendien verboden vuurwerk wordt afgestoken.