Stad heeft wel oren naar ‘Dublin Winter Lights’, maar of het een alternatief is voor vuurwerk?

Het evenement ‘Dublin Winter Lights’, dat afgelopen weken in de Ierse hoofdstad werd gehouden, zou ook prima passen in Groningen. Dat is de reactie van verschillende partijen.

Aanleiding voor dit artikel is een reactie van wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) die op social media ‘Dublin Winter Lights’ als een lichtend voorbeeld omschrijft. In de periode van 15 november tot en met 1 januari waren er op 21 locaties in Dublin lichtprojecties te zien. Rendieren op de City Hall, een winterlandschap op de Triumphal Arch en een fraai verlicht Jeanie Johnston Ship. Twee verschillende wandelroutes voerden langs alle projecties. “Ik ben een groot fan van ‘Dublin Winter Lights’ sinds het in 2018 voor het eerst werd opgezet”, reageert burgemeester Alison Gilliland (ILP) van Dublin. “Het contrast tussen de felle lichten en de donkere avonden zorgt voor een prachtig decor.”

Geen ronkende dieselaggregaten

Bijzonder aan het project is dat het behalve uit projecties ook uit displays bestond, waar gedurende het evenement foto’s van mensen op geprojecteerd werden die het afgelopen jaar veel voor de gemeenschap hebben betekend. “Ik ben verheugd om zoveel foto’s van vrijwilligers uit de gemeenschap op de lichtzuilen te zien. Ze zijn het hart van de gemeenschap”, reageert de Lord Mayor. Men laat verder weten dat bij het evenement gebruik werd gemaakt van LED- en laser-verlichting waarbij er geen ronkende dieselaggregaten om de hoek stonden, maar aggregaten die draaiden op HVO, Hydrotreated Vegetable Oil.

Gemeente: “Dublin Winter Lights is een mooi voorbeeld”

Maar hoe moet de reactie van mevrouw Jongman gezien worden? Gemeentewoordvoerder Hans Coenraads over het Ierse evenement: “Het is zeker een mooi voorbeeld, zoals het ook door Inge Jongman wordt omschreven. En het is niet alleen iets voor de toekomst. Groningen heeft namelijk al de eerste stapjes naar een toekomstbestendige alternatieve manier van de viering van Oud en Nieuw gezet. In december hebben we voor de tweede keer Poetry by Night georganiseerd, waar gedichten van kinderen en jongeren op gebouwen en in de stad worden geprojecteerd, en ook tijdens het aftelmoment op de Vismarkt hadden we een lichtprojectie in de planning. Echter, de coronapandemie gooide roet in het eten. Poetry by Night kon in beperkte vorm doorgaan, en het aftelmoment hebben we helemaal moeten schrappen. Maar we zijn dus zeker met dit onderwerp bezig, en we hebben dus al de eerste stapjes gezet.”

VVD: “Fantastisch, maar hoeft niet beslist tijdens de jaarwisseling”

Wat vindt de Groningse politiek van ‘Dublin Winter Lights’? Verschillende partijen hebben een impressie te zien gekregen, en allen reageren enthousiast. “Ik vind dit fantastisch”, reageert fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “Maar dit hoeft niet beslist tijdens Oud en Nieuw. Dit zou misschien ook heel erg leuk zijn om tijdens Groningens Ontzet aan te bieden. Kijk, waar ik een beetje mee zit. Als je op Oudejaarsavond een lasershow op de Vismarkt organiseert, dan bereik je maar een klein deel van de bevolking. Mensen uit Ten Boer en Haren gaan om 23.40 uur niet op de fiets naar de Vismarkt, waar slechts plaats is voor 8.000 mensen. Terwijl het aftelproject wel twee ton kost. Datzelfde geldt voor Poetry by Night. Het idee is leuk, maar ik vond het persoonlijk toch wat saai. Wat verzin je en voor wie doe je het?”

Partij voor de Dieren: “Zo’n lichtshow zien wij wel zitten”

Kirsten de Wrede is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Als fractie zien wij zo’n lichtshow, zoals dat in Dublin werd gehouden, wel zitten. We vinden het een heel leuk alternatief. Ik moet ook denken aan de inzet van drones waar je mooie lichtshows mee kunt maken. Daar is nog niet zoveel mee gedaan, hoewel we dit als fractie wel eens eerder al hebben voorgesteld. Wel lijkt het mij verstandig om zo’n evenement niet in de natuur te organiseren. Als het op plekken licht blijft, waar het normaal wel donker is, dan heeft dit een verstorende functie en raken dieren, zoals vleermuizen, de weg kwijt. Dus het is beter om zoiets niet in het Noorderplantsoen te organiseren, maar het zou wel kunnen op de Vismarkt.”

Nachtburgemeester Merlijn Poolman: “Er zijn genoeg plekken in Stad waar dit goed tot zijn recht zou komen”

Fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks noemt het een geweldig mooi filmpje, en ook een goed alternatief. Over dat alternatief straks meer. En nachtburgemeester Merlijn Poolman? “Ik denk dat dit zeker leuk zou zijn voor Groningen. Ik ben voorstander van altijd meer evenementen, en het is ook nog eens in de nacht, dus waarom niet? Het ziet er ook nog eens leuk uit. Ik denk ook dat we genoeg plekken hebben waar dit goed tot zijn recht zou komen. Mensen zouden dit ook eerst kunnen gaan bewonderen, en vervolgens kunnen ze dan lekker de stad in gaan.”

Discussie over de manier van vieren van de jaarwisseling

In Nederland wordt ondertussen op verschillende niveaus een discussie gevoerd over de manier waarop we Oud en Nieuw vieren. Het Veiligheidsberaad liet afgelopen week weten grote zorgen te hebben over het steeds zwaardere vuurwerk dat in omloop is, en waar hulpverleners mee te maken krijgen. Zou ‘Dublin Winter Lights’ ook een alternatief kunnen zijn voor de viering van Oud & Nieuw?

Nachtburgemeester Merlijn Poolman: “Vuurwerk hoort bij jaarwisseling, lichtshow kan mooie aanvulling zijn”

Merlijn Poolman: “Ik zie deze lichtshow niet als een alternatief. Ik weet dat er een discussie over vuurwerk gevoerd wordt. Persoonlijk vind ik vuurwerk mooi. En ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die ook echt toe leven naar een jaarwisseling met vuurwerk. Afgelopen jaarwisseling hebben we gezien dat een vuurwerkverbod het afsteken van vuurwerk ook niet stopt. Sterker nog, ik denk dat door een verbod mensen zelfs baldadiger worden. Dus nee, geen alternatieve vieringsvorm, maar ik denk dat ‘Winter Lights’ wel een hele mooie aanvulling kan zijn. Een evenement waar de gemeente ook geld uit voor zou moeten trekken. En als het dan wordt opgepakt, betrek alsjeblieft lokale partijen hier in. We hebben zoveel bedrijven in de stad die dit kunnen, dus ga niemand invliegen.”

GroenLinks: “Lichtfestival kan onderdeel zijn van een nieuw Oud en Nieuw zonder vuurwerk”

GroenLinks laat een wat ander geluid horen: “Wij zijn voorstander van het stoppen met (consumenten)vuurwerk en we zijn al enige tijd bezig met het bouwen van een alternatief”, vertelt fractievoorzitter Mirjam Wijnja. “Kijk, je kunt vuurwerk verbieden, maar wij vinden dat je dan ook als gemeente na moet gaan denken over wat een goed alternatief is. Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin, op initiatief van ons, de burgemeester gevraagd is om een meerjarenplan te maken voor Oud en Nieuw en te gaan bouwen aan een alternatief. Een festival als ‘Dublin Winter Lights’ zou zeker een onderdeel kunnen zijn van een nieuw Oud en Nieuw voor iedereen.”

VVD: “Wijs tijdens de jaarwisseling vuurwerkzones aan”

Een alternatieve vieringsvorm van Oud en Nieuw. Ietje Jacobs-Setz is helder: “Ik heb mixed-feelings bij een vuurwerkverbod. Ook bij het afschaffen van vuurwerk in het algemeen. Tijdens de afgelopen jaarwisseling was er een vuurwerkverbod om de toestroom van vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen te voorkomen. Die noodzaak houdt een keer op. Ondertussen zie je dat er allerlei illegaal vuurwerk het land wordt ingevoerd. De alternatieven zijn ingewikkeld. Wat ik zojuist al zei, mensen stappen op Oudejaarsavond om 23.40 uur niet massaal op de fiets om naar de Vismarkt te rijden. Kijk, de gemeente Groningen is groter dan alleen de stad. Je hebt ook diverse dorpen. Je kunt niet in elk dorp iets organiseren. Ons lijkt het daarom goed om vuurwerkzones aan te wijzen. Hier in de buurt van waar ik woon staat een gymnastiekzaal met een plein er voor. Dat zou in mijn ogen een ideale plek zijn waar mensen vuurwerk af kunnen gaan steken.”

Gemeente: “Voorbeeld nemen aan Dublin?”

Op verzoek van de gemeenteraad komt burgemeester Koen Schuiling (VVD) komend voorjaar met een brief met daarin een beschrijving van de plannen voor de komende jaren. “Met Poetry by Night en het gecancelde aftelmoment zijn de eerste stapjes gezet. Hopelijk is er in de komende decembermaand weer wat meer mogelijk, zodat we dit verder kunnen laten groeien en een voorbeeld kunnen nemen aan hoe bijvoorbeeld Dublin dit doet. Hierover gaan we komend voorjaar ook met de gemeenteraad in gesprek”, aldus gemeentewoordvoerder Hans Coenraads.