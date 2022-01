Staatssecretaris voor Mijnbouw komt volgende week twee dagen naar Groningen

nieuws

Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De maandag geïnstalleerde staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) gaat volgende week een tweedaags werkbezoek brengen aan Groningen. Dat is woensdagavond bekendgemaakt.

Vijlbrief wil op maandag en dinsdag in gesprek gaan met bewoners en bestuurders in het aardbevingsgebied. Ook wil hij een werkbezoek brengen aan de Nationaal Coördinator Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Tevens gaat Vijlbrief kijken bij een acuut onveilige situatie en wil hij gaan praten met maatschappelijke organisaties.

Vorige week maakte de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok bekend dat de gaswinning in Groningen over 2022 verdubbeld gaat worden. Maandag volgde de loterij rond de SNN-subsidie waarbij Groningen zowel fysiek als online in lange wachtrijen stonden. Vijlbrief heeft reeds laten dat hij wil kijken wat er gedaan kan worden om de extra gaswinning te beperken. Ook wil hij kijken of er meer geld is voor de subsidieregeling.