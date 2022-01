Staatssecretaris: “Problemen overvolle treinen Delfzijl – Groningen was overmacht”

nieuws

Foto Andor Heij. Trein Arriva Hoofdstation

De problemen die in december gespeeld hebben op het treintraject tussen Delfzijl en Groningen waren het gevolg van overmacht. Dat meldt staatssecretaris Steven van Weyenberg (D66) van Infrastructuur.

Van Weyenberg reageert daarmee op vragen van PvdA-Kamerleden Henk Nijboer en Habtamu de Hoop. In december ging het meerdere keren mis op het treintraject. Treinen waren verschillende keren overvol en omdat de treinen zo vol waren werden verschillende stations overgeslagen waardoor reizigers achterbleven. “Het is belangrijk dat vervoerders en OV-autoriteiten zich inspannen om reizigers zo goed mogelijk te helpen”, schrijft Van Weyenberg. “De verantwoordelijkheid voor het regionale ov-aanbod ligt in eerste instantie bij de regionale ov-autoriteiten en de vervoerders. Volgens de verantwoordelijke autoriteiten gaat het om vervelende incidenten, maar is er geen structureel probleem.”

Zorgvuldige afweging

Nijboer en De Hoop vroegen aan de staatssecretaris, met het oog op de coronapandemie, of het niet verstandig is om juist langere treinen in te zetten. “Met alle partijen in de ov-sector is afgesproken dat er beperkte wijzigingen van de dienstregelingen mogen plaatsvinden, met als randvoorwaarde dat de basisprincipes van beschikbaarheid en veiligheid van het openbaar vervoer niet in het geding komen. Er is een stevige afname van het aantal reizigers te zien als gevolg van de coronamaatregelen, zoals het thuiswerkadvies en de winkelsluitingen. Dat neemt niet weg dat de beschikbaarheid van het materieel zorgvuldig afgewogen moet worden tegen de reizigersaantallen, waarbij het risico op te volle treinen voorkomen moet worden. De afwegingen die daarbij worden gemaakt behoren tot de verantwoordelijkheid van de provincie Groningen, in afstemming met de vervoerder.”

Defect treinstel

Volgens de staatssecretaris heeft de provincie laten weten dat Arriva de reizigersaantallen continu analyseert om de juiste inzet van materieel te kunnen bepalen. “De provincie geeft daarbij aan de recente incidenten te betreuren. De vervoerder heeft de provincie geïnformeerd dat er beide keren sprake was van overmacht. Door een defect treinstel was de trein korter dan gepland en hierdoor is drukte in de trein ontstaan. Dit is uiteraard zeer vervelend voor de reizigers, maar het alternatief was dat de gehele rit zou uitvallen. Incidenten als deze zullen nooit volledig voorkomen kunnen worden. De provincie Groningen heeft laten weten achter de keuze van de vervoerder te staan.”