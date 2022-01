SP wil streep door plannen poptempel De Nieuwe Poort: “Wij willen geen tweede Forum”

nieuws

Een nieuw muziekcentrum aan de zuidkant van het Hoofdstation - Impressie: Team 4 Architecten

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP wil dat er een streep wordt gezet door de plannen voor de realisatie van poptempel De Nieuwe Poort bij het Hoofdstadion.

Volgens de SP zijn de plannen te groot, overbodig en kan de gemeente veel meer doen met de 225 miljoen die de poptempel gaat kosten. De invulling van de poptempel lijkt volgens Dijk teveel op die van het Forum en zouden grote artiesten en acts, weliswaar in beperkte mate, op de Drafbaan terecht kunnen. Daarnaast vreest de partij dat zowel tickets als consumpties voor grote groepen Groningers onbetaalbaar zullen zijn.

SP: “Het is meer van hetzelfde, een soort culturele eenheidsworst”

De partij pleit voor een heroverweging van de plannen. Zo kan veel geld bespaard worden en kan er meer geïnvesteerd worden in kleine pop- en cultuurcentra en in het bestrijden van tweedeling en armoede. “Dit zijn typische D66- en PvdA-plannen”, vertelt Dijk. “Weer meer van hetzelfde. Een soort culturele eenheidsworst. Ik daag hen uit om eens met iets vernieuwends te komen in plaats van miljoenen projecten die vooral gericht zijn op de happy few.”

“225 Miljoen euro is een boel geld”

De SP zou graag willen zien dat partijen voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart aan gaan geven hoeveel geld ze voor een eventuele nieuwe Oosterpoort over hebben. “225 Miljoen euro is een boel geld. Daarmee kunnen we ook de komende 22 jaar het budget voor armoedebestrijding verdrievoudigen. Of 22 jaar lang 292 basisbanen creëren. Wat de SP betreft geven we dat prioriteit.”

“Meer geld naar armoedebestrijding”

In de debatten die voor de komende periode op stapel staan gaat de fractie van de SP aan met name D66 en PvdA de vraag voorleggen waar deze partijen ruimte zien om de plannen voor een nieuwe Oosterpoort te versoberen. Dijk: “Laat ik duidelijk zijn: de SP zal nooit instemmen met de plannen zoals deze nu voorliggen. Er moet meer geld naar armoedebestrijding en minder naar een nieuwe Oosterpoort.”