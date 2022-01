SP wil dat ook provincie haar schoonmakers weer in vaste dienst neemt

nieuws

De provincie Groningen moet, net als de gemeente Groningen, haar schoonmaakpersoneel weer zelf in vaste dienst nemen. Dat stelt de Statenfractie van de SP maandagmiddag, in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur.

De huidige aanbesteding voor het schoonmaakpersoneel in het provinciehuis loopt binnenkort af. De kans om het nu anders te gaan doen, zo stelt SP Statenlid Agnes Bakker: “Op de dag van mijn installatie in de Provinciale Staten, sprak ik in de ochtend een schoonmaker in het toilet. Na dit gesprek beloofde ik dat ik mijn uiterste ging doen om te zorgen dat zij in dienst komen van de provincie. Want dat biedt meer zekerheid en een beter salaris en dat verdienen de schoonmakers als onmisbaren.”

De SP gaat ervan uit dat juist een college van Gedeputeerde Staten met GroenLinks, PvdA en de CU niet tegen zekerheid en goede beloningen voor onze schoonmakers kan zijn, zo stelt Bakker. De fractie verwacht dan ook veel bijval.