SP wil dat gemeente Groningen zorgtaken van MartiniZorg overneemt

Foto Chris Bakker

De fractie van de SP in de Groningse gemeenteraad vindt dat de gemeente de taken van het failliete MartiniZorg over moet nemen. Dat laat de partij maandagavond weten.

De SP meldt dat de gemeente al zelf betaalde voor de zorgtaken; bovendien laten de ontstane problemen zien dat de gemeente dit ook beter zelf kan uitvoeren. De partij wil dat de taken bij WIJ Groningen worden ondergebracht. Op deze manier worden marktprikkels, zoals winst en concurrentie, voorkomen en komt het verlenen van goede zorg aan mensen centraal te staan. Daarnaast krijgen werknemers hierdoor meer zekerheid.

SP: “We moeten de markt uit de zorg slopen”

“De ellende bij MartiniZorg is veroorzaakt door zorgbestuurders die winst maken belangrijker vinden dan goede zorg verlenen”, vertelt SP-raadslid Wim Koks. “Cliënten en werknemers zijn hiervan de dupe geworden. Dat moeten we in de toekomst voorkomen. Nu weer met een andere marktpartij in zee gaan, biedt geen enkele garantie voor een betere toekomst. We moeten de markt uit de zorg slopen en werknemers en cliënten meer zeggenschap geven.”

“Gemaakte winsten terug claimen”

De SP vindt tevens dat het Stadsbestuur alles op alles moet zetten dat de gemaakte winsten bij MartiniZorg en bij moederbedrijf ZorgZaak terug geclaimd gaan worden. “Start samen met de werknemers en cliënten een rechtszaak. Deze bedrijven hebben de afgelopen jaren miljoenen winst gemaakt ten koste van werknemers, cliënten en samenleving, zonder hierbij fatsoenlijke zorg te leveren. Dit mag niet ongestraft blijven.” De fractie hoopt ook dat de gemeente gedupeerde cliënten juridisch wil bijstaan. Met name omdat de meeste cliënten weinig inkomen en vermogen hebben, en de gang naar de rechter voor hen onbetaalbaar is.