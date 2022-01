Snorfiets blijkt bij controle veel sneller te kunnen dan is toegestaan

nieuws

Bij een snelheidscontrole vrijdag heeft de eigenaar van een snorfiets een bekeuring gekregen omdat het voertuig veel sneller kon dan wettelijk is toegestaan. Dat meldt de politie op Instagram.

Agenten kwamen de snorfietser tegen waarop het voertuig onderworpen werd aan een controle. De snorfiets werd daarbij op een rollentestbank gezet. De maximumsnelheid van het voertuig bedroeg 47 kilometer per uur. Wettelijk is een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur toegestaan.

De eigenaar kreeg een proces verbaal. Tevens kreeg het voertuig een WOK-status. WOK staat voor Wachten Op Keuren en betekent dat er een melding op het kenteken is geplaatst. Het voertuig voldoet niet aan de wettelijke eisen en moet herkeurd worden.