“Sluiting kinderhartcentrum UMCG is grote tegenvaller, minister moet teruggefloten worden”

De sluiting van het kinderhartcentrum in het UMCG is een grote tegenvaller. Dat is de eerste reactie van verschillende betrokkenen en partijen.

“Wij zijn uitermate teleurgesteld in deze brief en in het besluit van de minister”, vertelt UMCG-woordvoerder Lex Kloosterman. “De brief beantwoordt ook niet de vragen die de afgelopen periode door alle partijen gesteld zijn. Daar wordt niet op ingegaan. Door deze zorg nu te concentreren in Rotterdam en Utrecht, gaat de minister voorbij aan het belang van regionale spreiding.” Kloosterman geeft aan dat er de afgelopen periode met diverse Tweede Kamerleden is gesproken. Komend voorjaar neemt de Tweede Kamer een definitief besluit. “Dat is te laat. Wij vinden dat die duidelijkheid eerder moet komen, en dat Kamerleden hier morgen ook om moeten vragen.”

PvdA: “Kinderhartcentrum is ontzettend belangrijk voor het Noorden”

Maandag brachten onder andere wethouder Carine Bloemhoff en Tweede Kamerleden Henk Nijboer en Attje Kuiken van de Partij van de Arbeid een werkbezoek aan het UMCG. “Dit besluit is een ontzettende tegenvaller”, reageert fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA. “De afgelopen weken is heel duidelijk geworden dat het kinderhartcentrum ontzettend belangrijk is voor de zorg in Noord-Nederland. Een petitie voor het behoud ervan is duizenden keren getekend. De nieuwe minister liet onlangs weten er naar te zullen kijken, maar het wordt nu toch doorgezet. Dat is onbegrijpelijk.”

Bushoff is gefrustreerd: “Het nieuwe jaar is elf dagen oud en we hebben in Groningen al veel ellende over ons heen gekregen: twee keer zoveel gaswinning, een vernederend drama rondom de subsidieregeling en nu de sluiting van het kinderhartcentrum. Dit is om moedeloos van te worden. De nieuwe minister heeft duidelijk niet geluisterd. Ik hoop dat de partijen in de Tweede Kamer, inclusief de coalitiepartijen, nu kleur gaan bekennen, en de minister gaan terugfluiten.”

Stadspartij 100% voor Groningen: “Groningen staat niet op één”

Ook de fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen is boos. “Het nieuws is net bekend gemaakt en ik kan je vertellen dat onze groepsapp ontploft is”, vertelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “Als partij zijn wij heel erg boos. Het is duidelijk dat Groningen niet op één staat. Vorige week de gaswinning, en nu dit weer. De noordelijke regio wordt achtergesteld en besluiten die in Den Haag genomen worden pakken steeds weer in het nadeel uit van de Groningers.”

Op de vraag of het niet vreemd is dat er nu al een besluit ligt terwijl gezondsheidsminister Ernst Kuipers (D66) amper 24 uur in functie is, is Sijbolts duidelijk: “Dat is de manier hoe men in Den Haag serieus omgaat met het belang van het Noorden. De spreiding van ziekenhuizen met een kinderhartcentrum kan misschien een legitieme discussie zijn. Maar door nu alles te concentreren in de Randstad, wordt de afstand heel groot. Dat kun je ouders en familie van zieke kinderen niet aan doen. Nederland is groter dan alleen het westen van het land.”

De mogelijkheden die Sijbolts heeft om het besluit aan te vechten zijn minimaal: “We gaan het hier zeker in de gemeenteraad over hebben. Maar het zal vooral bij de partijen vandaan moeten komen die ook landelijk actief zijn. Zij zullen in actie moeten komen. Ik heb begrepen dat de Tweede Kamer komend voorjaar een definitief besluit hier over neemt. Dus voor deze partijen is er genoeg werk te doen.”

D66: “Dit is een enorme teleurstelling”

Raadslid Koosje van Doesen van D66: “Dit besluit is een enorme teleurstelling. Het toont ook geen respect voor wat het UMCG de afgelopen jaren aan kennis en expertise heeft opgebouwd. We begrijpen het ook niet. Met dit besluit krijg je in het westen een opeenhoping van dit soort hulpverlening, terwijl we in Groningen een hele mooie infrastructuur hebben. Mensen kunnen makkelijk bij het UMCG komen, en nu moeten ze straks uren reizen.”

Van Doesen noemt het niet vreemd dat het besluit er al zo snel ligt na de installatie van Kuipers als minister: “Hij komt uit het werkveld, hij heeft veel kennis en denkt al geruime tijd mee.” Of Van Doesen ook al druk aan het appen is met Kuipers? “Haha, nee. Daar heeft hij het ook te druk voor. Bovendien hebben we binnen onze partij andere mensen die dat beter kunnen doen. Ons Groningse Tweede Kamerlid Wieke Paulusma bijvoorbeeld. Zij kent Den Haag. Zij heeft veel kortere lijntjes.” Wel geeft Van Doesen aan dit onderwerp woensdagmiddag besproken zal worden in een fractievergadering voorafgaand aan de extra gemeenteraadsvergadering.”

Kinderhartcentrum

In december maakte voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) bekend dat het UMCG in de toekomst geen hartoperaties meer mag uitvoeren bij kinderen met een hartafwijking. Ook complexe hartoperaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking zullen niet meer worden uitgevoerd. Naast Groningen mogen ook het VUMC in Amsterdam en het LUMC in Leiden de operaties niet meer uitvoeren. De Jonge liet weten de operaties te willen bundelen in Utrecht en Rotterdam. Hij wil de kennis voor dergelijke operaties concentreren. Daarnaast vallen operaties te vaak uit, door een tekort aan benodigd specialistisch personeel. Dinsdag maakte de nieuwe gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) bekend dat het kinderhartcentrum in Groningen gesloten gaat worden.

