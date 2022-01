Slachtoffer steekpartij Merelstraat is 68-jarige man; vrouw van 56 is verdachte

nieuws

Foto Martin Nuver. 112groningen.nl

De steekpartij die donderdagmiddag plaatsvond aan de Merelstraat in de Oosterparkwijk is hoogstwaarschijnlijk gepleegd door een 58-jarige vrouw. Een 68-jarige man is volgens de politie het slachtoffer.

Beide betrokkenen bij het steekincident in woonlocatie Oosterparkheem zijn afkomstig uit de stad Groningen, laat de politie donderdagmiddag weten. De 68-jarige man werd overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar het incident. De dienst deed donderdagmiddag forensisch onderzoek in de woonlocatie.