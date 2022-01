SKSG moet noodgedwongen opvanggroepen sluiten door personeelstekort

nieuws

Omdat de Stichting Kinderopvang Groningen haar roosters niet meer rond krijgt, gaan opvanggroepen vanaf volgende maand soms een dag of een dagdeel sluiten. Dat liet de stichting eerder deze week weten aan ouders.

Volgens SKSG is de sluiting nodig, omdat het daarmee ‘acute sluiting’ wil voorkomen. “Op dit moment hebben we te maken met een situatie waarbij we onvoldoende medewerkers beschikbaar hebben om alle ongeplande uitdagingen binnen de roosters op te kunnen vangen”, zo schrijft de stichting. “De kwaliteit komt in gevaar en acute sluitingen zijn, met veel stress ten gevolg, niet meer af te wenden. Daarom grijpen we nu preventief in om erger te voorkomen.”

SKSG wil de sluitingen eerlijk over alle medewerkers, kinderen en ouders verdelen. Aan RTV Noord liet de stichting woensdag weten dat dat neerkomt op één sluiting per groep per tien tot vijftien weken. We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan en hebben in nauw contact met de centrale oudercommissie dit plan uitgedacht en tot deze aanpak besloten.

Volgens SKSG is het moeilijk om aan nieuw personeel te komen: “SKSG heeft al geruime tijd de focus liggen op het werven van nieuwe en gekwalificeerde medewerkers. We hebben sinds september al meer dan zestig nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Helaas zijn we er hiermee nog niet. Wij hebben ook collega’s die uit het vak stappen of ergens anders aan het werk gaan. Wij zijn niet de enige kinderopvangorganisatie die een tekort heeft aan pedagogisch professionals. We hebben te maken met een probleem dat voelbaar is binnen de hele branche.”