Scooterbestuurster onderuit op spekgladde Koeriersterweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een scooterbestuurster is maandagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Koeriersterweg. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 20.20 uur ter hoogte van de kruising met de Gijzelaarslaan. “Het is hier spekglad”, vertelt Weening. “Hoogstwaarschijnlijk is dat ook de oorzaak geweest dat de mevrouw met haar scooter onderuit is gegaan. Daarbij is de scooter tegen twee geparkeerde auto’s tot stilstand gekomen. Aan de voertuigen is lichte schade ontstaan.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben de vrouw in de ziekenwagen behandeld. Zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie is druk bezig om de eigenaren van de auto’s te contracteren.” Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan.