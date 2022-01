Schuiling waarschuwt horecazaken die zaterdag toch open gaan

nieuws

Het is niet de bedoeling dat horeca-ondernemers in Groningen zaterdag de deuren openen. Mochten ze dat toch doen, dan krijgen ze een waarschuwing. Dat zei burgemeester Koen Schuiling vrijdag voor RTV Noord.

Horeca-ondernemers mogen zaterdag op ludieke wijze demonstreren tegen het kabinetsbesluit om cafés en restaurants dicht te houden. Maar het is niet de bedoeling dat ze de deuren openzetten. “Als ze in strijd handelen met de regels, dan informeren we hen. Blijft men volharden, dan krijgen ze een waarschuwing. Pas daarna volgt een boete of wordt een zaak gesloten,” zei Schuiling bij RTV Noord.

Het kan niet zo zijn dat de ene horeca-ondernemer de zaak opent terwijl de ander keurig de regels opvolgt, aldus de burgemeester. Schuiling schaart zich dus niet achter sommige collega’s, die stellen dat zij zaterdag niet zullen ingrijpen als horecazaken in hun gemeente wel klanten ontvangen.