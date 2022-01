Schuiling: “Sluiting kinderhartcentrum zal grote impact hebben op levens en op zorg in de regio”

nieuws

Burgemeester Koen Schuiling schrijft in een open brief in dagblad Trouw dat het sluiten van het kinderhartcentrum grote impact zal hebben op de levens van kinderen en ouders en de zorg in de regio.

Schuiling reageert met de open brief op een commentaar van de krant zelf. In dit stuk schrijft de krant dat bij de sluiting van de kinderhartcentra in Groningen, Leiden en Amsterdam de emotie overheerst. Volgens Schuiling zal de sluiting grote impact hebben op de levens van mensen, maar ook op de zorg in de regio, breder dan alleen vanuit medisch perspectief. Volgens de burgemeester komen daar inderdaad emoties bij kijken: “Door dit alles terzijde te schuiven en te zeggen dat er nu eenmaal een keuze gemaakt moet worden, wordt deze discussie onterecht en ongefundeerd simplistisch.”

Ingrijpende gevolgen

Volgens de burgemeester gaat het om ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor patiënten en familie die straks 185 kilometer naar Utrecht of 245 kilometer naar Rotterdam moeten reizen, maar ook vanwege het verliezen van hoogwaardige arbeidsplaatsen, noodzakelijke acute zorgcapaciteit, zorgvuldig opgebouwde kennis en jarenlange ervaring die verloren zal gaan. “En juist die kennis en ervaring worden in Groningen gebruikt om samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven te innoveren. Iets waar heel Nederland van profiteert.”

“Dat om onduidelijke redenen het enige ziekenhuis in de regio afvalt, kunnen wij niet volgen”

Schuiling schrijft dat Groningen de beredenering van de minister niet kan volgen. “Zoals de minister in zijn brief van afgelopen 20 december schreef, is de zorg van alle vier de ziekenhuizen op niveau. Dat dan om onduidelijke redenen vervolgens het enige ziekenhuis in de regio afvalt, kunnen wij niet volgen. Volgens het commentaar vormt de reisafstand voor deze specifieke zorg geen probleem. Dan kan men dus andersom ook naar Groningen komen.”

“Besluit haalt niet slechts een steen uit de muur, maar tast het fundament aan”

“Op vele dossiers zie ik dat er impact dreigt te ontstaan voor juist deze prachtige regio, die vervolgens ondergeschikt wordt gemaakt aan een groter belang. Dit besluit haalt niet slechts een steen uit de muur, maar tast het fundament onder dit cluster van noodzakelijke en zeer goed georganiseerde zorg aan. En juist in Groningen weten we inmiddels wat er gebeurt als je een fundament laat trillen.