Sandra Beckerman over fakkeltocht: “Laat het vanavond mooi worden, laat het eendrachtig zijn”

Het signaal dat zaterdagavond afgegeven wordt met de fakkeltocht moet eendrachtig zijn. Dat zegt SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

“Ik ben best wel heel zenuwachtig”, laat Beckerman zaterdagmiddag weten. “Ik hoop dat we met elkaar een fantastisch protest gaan neerzetten waarbij we een duidelijk signaal af gaan geven. Een protest waarbij we respect eisen voor Groningen en waarbij we op een eendrachtige en veilige manier onze boodschap gaan verkondigen.”

Tachtigduizend digitale fakkels

Berichten op sociale media duiden er op dat de hele provincie gaat uitlopen. “Ik hoop het. Ook digitaal gaat het ontzettend goed. Omdat niet iedereen er vanavond fysiek bij aanwezig kan zijn, kunnen mensen ook digitaal een fakkel ontsteken. Inmiddels hebben 80.000 mensen dat al gedaan. Een geweldig signaal, en ook een hele mooie steun in de rug voor alle gedupeerden.”

“Foutje zonder excuses”

Het nieuws dat het kabinet alsnog 250 miljoen euro vrij gaat maken voor de subsidieronde noemt Beckerman niet meer dan een doekje voor het bloeden. “Je kunt niet zeggen dat dit een stap is in de goede richting. Het is een foutje dat hersteld wordt waarbij er geen excuses worden aangeboden. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Wat mij, en wat de SP-fractie betreft, moet er een crisisaanpak voor Groningen komen, moet er een goede versterkingsoperatie opgetuigd worden waarbij er voor elk huis een plan komt. En er moet een wettelijke termijn komen waarop de gaskraan dicht gaat.”

Beckerman heeft daarnaast nog een boodschap voor alle mensen die zaterdagavond mee gaan lopen. “Houd je aan de regels, houd afstand en zorg dat het signaal in de richting van Den Haag eendrachtig is. Laat het heel mooi worden.”