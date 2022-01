Actie aangekondigd na ontwikkelingen gaswinning: “Houd zaterdagavond vrij”

nieuws

Foto: Paul Blom

Er komt een nieuw actie om aandacht te vragen voor de problemen die veroorzaakt worden door de gaswinning in het Groningenveld. Dat maakten de Groninger Bodem Beweging en SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman maandagavond bekend op Twitter.

“Groningen, het is tijd voor actie”, schrijven zowel Beckerman als de Groninger Bodem Beweging op het sociale media-platform. “En die komt er. Houd zaterdagavond alvast vrij. Meer informatie volgt snel.” Welke actie er precies georganiseerd gaat worden is nog onbekend, maar wel duidelijk is dat deze in de binnenstad van Groningen gehouden gaat worden.

Ook afgelopen weekend kwam Beckerman al in actie. Samen met oud-nachtburgemeester Chris Garrit werd symbolisch de Martinitoren gestut. De actie ging gepaard met een oproep aan Groningers om filmpjes in te sturen waarin mensen hun verhaal vertellen. De bedoeling is dat deze filmpjes naar Den Haag gestuurd worden. Aanleiding voor de acties zijn de recente ontwikkelingen. Vorige week maakte het toen nog demissionaire kabinet bekend dat er toch meer gas gewonnen moet worden uit het Groningenveld. Maandag stonden duizenden mensen urenlang in de rij om aanspraak te maken op een subsidie waarmee huizen in het aardbevingsgebied gerepareerd en verduurzaamd kunnen worden.

