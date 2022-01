Rutte: “Geen garanties dat Duitse vraag naar aardgas weg valt, situaties SNN-subsidie extreem pijnlijk”

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Premier Mark Rutte (VVD) kan geen garanties geven dat de Duitse vraag naar Gronings aardgas weg gaat vallen. Dat heeft Rutte woensdagmiddag gezegd in de Tweede Kamer tijdens een debat over het regeerakkoord.

“Als de Tweede Kamer zou vragen aan het kabinet, kun je garanderen dat de Duitse vraag naar aardgas weg valt? Dan zeg ik, nee, dat kan ik niet garanderen”, liet Rutte weten. “De contractuele verplichting met Duitsland ligt er. Als Duitsland vasthoudt aan dit contract, en gesprekken over het verminderen van de levering of om van het contract af te komen leveren niets op, dan hebben wij te leveren. Ik ben er maar heel eerlijk over. Het heeft geen zin om de indruk te wekken dat ik hier de garantie kan geven dat wij af komen van die gasvraag uit Duitsland, we doen er wel alles aan.”

Segers: “Te weinig geld voor teveel mensen”

In het debat ging het ook over de SNN-subsidie. Vorige week maandag leidde dit tot lange online en fysieke wachtrijen. Fractievoorzitter Gert Jan Segers van de ChristenUnie: “Bij de subsidieregeling bij de versterking van huizen was helder dat er te weinig geld was voor teveel mensen. En dan is het pijnlijke dat eerst die rijen moeten ontstaan, voordat het geld wordt bijgepast. Kan dat echt niet anders?”

Rutte: “Een blunder”

Rutte: “Het is totaal verkeerd ingeschat, daar heb ik als voorzitter van de club ook de volle verantwoordelijkheid voor. De subsidie was ingeschat op 10.000 euro per adres. Het ging om maximaal 53.000 adressen. Dan kom je over de 500 miljoen heen, terwijl er in de pot 300 miljoen zat. Daar zat een gedachte achter, dat niet iedereen aanspraak zou maken op de volle 10.000 euro en niet iedereen een aanvraag zou doen. Maar de rijen die voor de gemeentekantoren stonden, terwijl wij op het bordes mooie plaatjes lieten schieten, dat was extreem, extreem pijnlijk. Nog los van de samenloop met de bordesfoto, ik vind het echt verschrikkelijk. Mensen in rolstoelen, mensen met rollators in de kou. Mensen die het gevoel hebben dat ze elkaars concurrent zijn. Dit was gewoon een blunder.”